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Görüntü dünyanın en fakir ülkesinden

Görüntü dünyanın en fakir ülkesinden
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Burundi'de yaşayan bir babanın, fiziksel engellerine rağmen 6 çocuğunun geçimini sağlayabilmek için verdiği yaşam mücadelesi dikkat çekti. Babayla ilgili paylaşılan görüntülerde, oldukça zor şartlar altında çalıştığı görülüyor.

Paylaşılan bilgilere göre 6 çocuk babası, ailesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün yaklaşık 10 saat çalışıyor. Görüntülerde fiziksel engelleri bulunduğu görülen babanın, uzun saplı bir tarım aletiyle toprağı işlediği anlar yer alıyor.

6 ÇOCUĞU İÇİN GÜNDE 10 SAAT ÇALIŞIYOR

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Burundi'de yaşayan babanın, tüm zorluklara rağmen çalışmayı bırakmadığı ve 6 çocuğuna bakabilmek için büyük çaba gösterdiği belirtiliyor.

Spot: Burundi'de yaşayan 6 çocuk babası, fiziksel engellerine rağmen ailesinin geçimini sağlayabilmek için günde yaklaşık 10 saat çalışıyor. Görüntülerde babanın zorlu şartlara rağmen toprağı işlediği görülüyor.

Stajyer editör
Stajyer editör
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