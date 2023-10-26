Perwoll İsrail markası mı? Perwoll hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Perwoll İsrail markası mı? Perwoll hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Perwoll markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Perwoll İsrail markası mı? Perwoll hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

PERWOLL İSRAİL MARKASI MI?

Perwoll, Almanya kökenli bir temizlik ürünleri markasıdır ve İsrail markası değildir. Perwoll 1954 yılında üretilen Henkel AG & Co. KGaA bünyesindeki deterjan markasıdır.

1876 yılında temelleri atılan Henkel, küresel çapta etkinlik gösteren bir Alman şirketidir. Henkel, Yapıştırıcı Teknolojileri, Çamaşır ve Ev Bakımı, ve Beauty Care olmak üzere üç ana iş biriminde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de, Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen ürünleriyle de tanınır ve bilinir. Henkel, köklü geçmişi ve ürün yelpazesiyle dünya genelinde müşterilerine çeşitli endüstrilerde kaliteli ürünler sunmaktadır.