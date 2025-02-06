Perşembe hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe TV'de bu akşamki diziler
Perşembe günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Perşembe dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 6 Şubat 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? Perşembe günü dizileri! İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Şubat 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?
Perşembe günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV: Başka Bir Gün
Kanal D: İnci Taneleri
Show TV: Siyah Kalp
NOW TV: Hudutsuz Sevda
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 ŞUBAT
14.30 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yıkılmayan Hayallerim
20.25 Birlikte Yeniden
20.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.00 Yabancı Sinema "1917"
02.15 Yıkılmayan Hayallerim