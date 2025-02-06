Perşembe hangi diziler var? 6 Şubat Perşembe TV'de bu akşamki diziler

Perşembe hangi diziler var? Perşembe günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 6 Şubat 2025 Perşembe günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Perşembe hangi diziler var 2025? İşte Perşembe akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

PERŞEMBE HANGİ DİZİLER VAR?

Perşembe günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV: Başka Bir Gün

Kanal D: İnci Taneleri

Show TV: Siyah Kalp

NOW TV: Hudutsuz Sevda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 ŞUBAT

14.30 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yıkılmayan Hayallerim

20.25 Birlikte Yeniden

20.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.00 Yabancı Sinema "1917"

02.15 Yıkılmayan Hayallerim