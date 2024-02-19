Pendname nedir? Pendname neye denir, anlamı nedir?

Pendname, nasihatnâme türündeki eserlerin diğer adıdır. "Pendname", Osmanlı dönemindeki kâtiplerin, vezirlerin veya devlet büyüklerinin yaşamlarını, başarılarını, devlet işlerindeki hizmetlerini, soylarını, savaşları ve diğer önemli olayları anlatan biyografik eserlerdir.

PENDNAME NEDİR?

Bu eserler genellikle destan veya şiirsel formatta yazılmış olup, o dönemdeki kültür, sanat, edebiyat ve tarih hakkında bilgi verirler. Özellikle Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir yere sahip olan "pendname"ler, o döneme ait önemli birer kaynak niteliğindedir.

PENDNAME TÜRÜNDEKİ EN ÖNEMLİ ESER NEDİR?

"Pendname", bir nazım türü olarak insanlara öğüt vermek amacıyla yazılan önemli eserlerden biridir. Bu türün en meşhur örneği, Feridüddin Attar'a ait olan Pendname'dir. Türk diline hem düz yazı hem de şiir şeklinde çevrilen bu eser, İslam dünyasında yüzyıllardır sevilen ve okunan bir başyapıttır. Pendnameler hem manzum (düzyazı), hem de mensur (şiir) şeklinde olabilmektedir.