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Pelin Yoru öldü mü?

Pelin Yoru öldü mü?
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'Uygun Adım Aşk', 'Acar Kafadarlar', 'Alev Alev' ve 'Kızım Nerede?' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Pelin Yoru, 42 yaşında hayatını kaybetti. Pelin Yoru öldü mü?

Kızım Nerede, Alev Alev ve Acar Kafadarlar gibi projelerde yer alan oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber geldi. Henüz 42 yaşında olan Yoru'nun hayatını kaybettiği açıklandı. Peki, Pelin Yoru öldü mü?

PELİN YORU ÖLDÜ MÜ?

Pelin Yoru, 27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluk yıllarından itibaren sanata ve özellikle oyunculuğa ilgi duyan Yoru, üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Bölümü'nde sürdürmüştür. Bu alanda aldığı eğitimle profesyonel bir oyunculuk kariyerine adım atan Yoru, oyunculuk yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekmeyi başarmıştır.

Ölüm nedeni henüz bilinmeyen oyuncunun cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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