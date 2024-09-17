Üye Girişi
Haberler

Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pedagojik formasyon, öğretmenlik mesleği için gereken eğitim ve yetenekleri kazandıran bir süreçtir. Adaylar, pedagojik formasyonun ne demek olduğunu merak ediyor. Formasyon alabilmek için ne mezunu olmak gerekir? Sorusunun cevabı araştırılıyor.

Pedagojik formasyon alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlik yapmaya uygun görülen bir lisans bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler, genellikle fen-edebiyat fakülteleri veya ilgili diğer fakültelerden mezun olan adaylar için uygundur. Peki, Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? Detaylar haberimizde...

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen lisans mezunlarının, eğitim ve öğretim alanında gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanabilmeleri için aldıkları eğitim programıdır.

Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir?

FORMASYON NASIL ALINIR?

Pedagojik formasyon eğitimi, genellikle üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından sunulmaktadır. Adaylar, formasyon eğitimi veren üniversitelerden bu eğitimi alarak gerekli yeterliliği kazandıktan sonra öğretmenlik yapabilme hakkına sahip olurlar.

Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir?

PEDAGOJİK FORMASYONA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Pedagojik formasyona başvurabilmek için lisans mezunu olmak gerekir. Ancak, formasyon başvurusu yapmak için mezun olunan bölümün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlik yapmaya uygun görülen bölümlerden biri olması gerekir. Örneğin, edebiyat, tarih, matematik gibi branşlarda formasyon alarak öğretmen olunabilir.

Formasyon eğitimi lisans mezunlarına verildiği gibi, son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. Mezun olmadan önce formasyon almak mümkündür.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
MHP'den 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

MHP'den Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Rakı vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı: Cümlenin sonunda diye alkış oldu değil mi?

"Rakı" vaadiyle alkış alan Özgür Özel, hemen düzeltme yaptı

 Soruşturmada yeni gelişme! Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı, yengenin sorgusu sürüyor

Narin'in 2 kuzeni serbest bırakıldı yengenin sorgusu sürüyor
Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de intihar! Olay ne zaman, nerede oldu? (OLAY ANI VİDEO) Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme nereden, nasıl yapılır? 2024 son Ehliyet değiştirme tarihi! Kanlı ay tutulmasında ne olur? Ay tutulmasının burçlara etkileri nelerdir? 150 bin TL evlilik kredisi kimler alabilir? Faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ: ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta? ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! Az önce deprem mi oldu? 17 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! 2024-KPSS DHBT sınav giriş belgesi! KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? TOKİ ARSA SATIŞI AÇIK ARTIRMA: TOKİ arsa açık artırma satışı ne zaman? TOKİ açık artırma hangi illerde olacak? Yeni bir virüs daha mı geliyor? XEC varyantı nedir, belirtileri nelerdir? TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EYLÜL) TRT 1'de bugün hangi diziler ve maçlar var?
title