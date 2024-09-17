Pedagojik formasyon alabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlik yapmaya uygun görülen bir lisans bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Bu bölümler, genellikle fen-edebiyat fakülteleri veya ilgili diğer fakültelerden mezun olan adaylar için uygundur. Peki, Pedagojik formasyon nedir? Formasyon nasıl alınır, kimler alabilir? Detaylar haberimizde...

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?

Pedagojik formasyon, öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen lisans mezunlarının, eğitim ve öğretim alanında gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazanabilmeleri için aldıkları eğitim programıdır.

FORMASYON NASIL ALINIR?

Pedagojik formasyon eğitimi, genellikle üniversitelerin eğitim fakülteleri tarafından sunulmaktadır. Adaylar, formasyon eğitimi veren üniversitelerden bu eğitimi alarak gerekli yeterliliği kazandıktan sonra öğretmenlik yapabilme hakkına sahip olurlar.

PEDAGOJİK FORMASYONA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Pedagojik formasyona başvurabilmek için lisans mezunu olmak gerekir. Ancak, formasyon başvurusu yapmak için mezun olunan bölümün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlik yapmaya uygun görülen bölümlerden biri olması gerekir. Örneğin, edebiyat, tarih, matematik gibi branşlarda formasyon alarak öğretmen olunabilir.

Formasyon eğitimi lisans mezunlarına verildiği gibi, son sınıf öğrencileri de başvuru yapabilir. Mezun olmadan önce formasyon almak mümkündür.