Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesigünleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesiakşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D: Uzak Şehir (20.00)

Show TV: Kalpazan (20.00)

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: Sahipsizler (21.45)

TRT 1 YAYIN AKIŞI 25 KASIM

13:15 Seksenler

14:25 Masumlar Apartmanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Gönül Dağı