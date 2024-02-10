Pazar günü fotoğrafçılar açık mı? Pazar günü fotoğrafçılar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor?

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PAZAR GÜNÜ FOTOĞRAFÇILAR AÇIK MI?

Fotoğrafçılar özel sektör çalışanları olması nedeniyle belirli birim kuruma göre mesai saatleri uygulamamaktadır. Buna göre fotoğrafçılar arasında çalışma günleri değişiklik gösterebilmektedir. Pazar günleri düğün, sünnet gibi özel çekimler için yoğun talep olduğu için birçok fotoğraf stüdyosu bu günlerde hizmet vermeye devam etmektedir.