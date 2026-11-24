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Patnos Devlet Hastanesi bünyesinde yapımı tamamlanan Acil Servis Ek Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni bina ile ilçenin sağlık altyapısının güçlendirilmesi, acil sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Açılış törenine Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Başkan Abdulhalık Taşkın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, sağlık hizmetlerinin niteliğinin ve kapasitesinin artırılmasının önemine vurgu yaparak vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine hızlı, etkin ve kolay bir şekilde ulaşabilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Yeni acil servis binasının Patnos'a ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Vali Bozkurt, sağlık altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların önemine dikkat çekti.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Şahin Kilerci de Patnos'a kazandırılan yatırımın ilçe açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek sağlık alanındaki hizmet ve yatırımların desteklenmeye devam edeceğini dile getirdi.

Yeni Acil Servis Ek Binası'nın hizmete girmesiyle Patnos Devlet Hastanesi'nin fiziki kapasitesinin artırılması, acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulması, hasta yoğunluğunun karşılanmasına yönelik imkânların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Patnos'un sağlık altyapısına önemli katkı sunması beklenen yeni bina, ilçede sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetlerinden yararlanması açısından önemli bir yatırım olarak hizmete başladı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu