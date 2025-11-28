Haberler

Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları

Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları
Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde din adamlarıyla buluştu. Çiçeklerle karşılanan Papa'nın ayin sırasında duygusal anlar yaşadığı gözlendi.

  • Papa 14. Leo, İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde din adamlarıyla bir araya geldi.
  • Papa'nın İstanbul ziyareti sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
  • Papa'nın İstanbul'daki temasları gün boyunca sürecek.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul programı kapsamında Şişli Harbiye'de bulunan Kutsal Ruh Katedrali'ne gelerek din adamlarıyla bir araya geldi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Papa'nın gelişi öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş, Papa'yı görebilmek için katedralin önünde beklemeye başladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Katedrale çiçeklerle karşılanan Papa 14. Leo, kendisini takip edenlere el salladı ve içeri giriş yaptı. Ayin sırasında duygusal anlar yaşadığı gözlenen Papa'nın, İstanbul'daki temasları gün boyunca sürecek.

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Dostum Aponun kıçından sonra senin eteğinin dibindeyim papacığım

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
