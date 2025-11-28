Papa'nın İstanbul'daki ayinde duygusal anları
Papa 14. Leo, Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde din adamlarıyla buluştu. Çiçeklerle karşılanan Papa'nın ayin sırasında duygusal anlar yaşadığı gözlendi.
- Papa 14. Leo, İstanbul'daki Kutsal Ruh Katedrali'nde din adamlarıyla bir araya geldi.
- Papa'nın İstanbul ziyareti sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
- Papa'nın İstanbul'daki temasları gün boyunca sürecek.
İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul programı kapsamında Şişli Harbiye'de bulunan Kutsal Ruh Katedrali'ne gelerek din adamlarıyla bir araya geldi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Papa'nın gelişi öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş, Papa'yı görebilmek için katedralin önünde beklemeye başladı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞADI
Katedrale çiçeklerle karşılanan Papa 14. Leo, kendisini takip edenlere el salladı ve içeri giriş yaptı. Ayin sırasında duygusal anlar yaşadığı gözlenen Papa'nın, İstanbul'daki temasları gün boyunca sürecek.