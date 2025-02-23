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Papa hasta mı? Papa Francis'in sağlık durum ne?

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Vatikan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlığı hakkında yaptığı açıklamada, " Papa'nın durumu kritik olmaya devam ediyor" dedi. Peki, Papa hasta mı? Papa Francis'in sağlık durum ne?

Vatikan, Papa Francis'in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, Papa'nın durumunun kritik olmaya devam ettiğini açıkladı. Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Papa'nın durumu kritik olmaya devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Papa hasta mı? Papa Francis'in sağlık durum ne?

SON DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

Kan testlerinin "şu anda kontrol altında olan hafif bir böbrek yetmezliğine" işaret ettiğini belirten Vatikan, klinik tablonun karmaşıklığı ve ilaç tedavilerinin etkisini göstermesi için gereken süre göz önüne alındığında iyileşme sürecinin belirsiz olduğunu ifade etti. Papa'nın "bilincinin açık" olduğunu aktaran Vatikan, Papa'nın burun altına yerleştirilen bir tüp aracılığıyla "yüksek akışlı oksijen tedavisi" aldığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Papa Francis, nefes almakta güçlük çekmesinin ardından 14 Şubat'ta Gemelli hastanesine kaldırılmış ve kendisine zatürre teşhisi konulmuştu.

Papa hasta mı? Papa Francis'in sağlık durum ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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