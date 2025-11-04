Haberler

Özgür Özel'den gündemi sarsacak Aziz İhsan Aktaş iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, "Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş... Ben demiyorum, savcı diyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor." dedi.

  • Aziz İhsan Aktaş, 704 yıl hapis cezasıyla yargılanan bir suç örgütü lideri olarak tanımlanıyor.
  • Aziz İhsan Aktaş serbest durumda dolaşırken, 4 yıl hapis cezasıyla yargılanan belediye başkanları tutuklu bulunuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının bir bölümünde suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'a değinen Özel, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Özel, konuşmasında, "Aziz İhsan Aktaş. Ben söylemiyorum. Savcı söylüyor. 'Suç örgütü lideri' diyor. 'Örgütü bu gördü' diyor. 'Şunu yaptı, bunu yaptı' diyor. 'Sonra geldi bize itiraf yaptı' diyor. 'Önüne gelene bir şey söyledi' diyor. 704 yılda hapsini istiyor ama serbest geziyor. Ortalıkta dolaşıyor. Dolaşıyor, dolaşmıyor bilinmiyor. Bugünlerde kaçtığı da söyleniyor. Gören görürse bilen olursa söylenir. Ama onun 704 yılla yargılanan adam içeride, onun iftirasıyla 4 yılla yargılanan belediye başkanlarımız hapiste. 704 yılla yargılanan geziyor." dedi.

"704YILLA YARGILANAN SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ GEZERKEN 4 YILLAR YARGILANANI TUTAMAZSIN"

4 yılla yargılanan cezaevinde yatıyor. 6 aydır, 8 aydır, 10 aydır. O 4 yıldan yargılanan 4 yıllık cezayı alsa yattığı süre neredeyse alacağı cezaya denk geliyor. Cezanın yatarı o kadar zaten. Böyle bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Korkunç bir süreçle karşı karşıyayız. O yüzden, o yüzden meseleyi şöyle kısaca özetlemek isterim. Yani tuttular biraz önce söyledim. 'Hırsız' dediler, 'yolsuz' dediler, 'terörist' dediler. Onu dediler, bunu dediler. Baktılar olmuyor. İddianame yarın inşallah tescil zaptıyla bütün arkadaşlarımız tutuksuz yargılanmaya başlar. Beklentimiz o yöndedir. Hukukun gereği, adaletin gereği, vicdanın gereği odur. 704 yılla yargılanan suç örgütü lideri gezerken 4 yılla yargılananı içeride tutamazsın. Herhangi bir suçladığın kişiyi içeride tutamazsın. Çünkü bu kadar iftira üzerinden yürüyemezsin.

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı

MASAK raporuna girmişti! İmamoğlu'nun iki yakını ifade verecek
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum

Bahçeli'nin ittifak çıkışına Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...

Olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
