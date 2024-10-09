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Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir (YABANCI DAMAT)?

Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir (YABANCI DAMAT)?
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'Yabancı Damat' dizisindeki 'Niko' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Özgür Çevik ile Hatice Kartoğlu hayatlarını birleştirdi. Peki, Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir?

Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Niko karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Özgür Çevik, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile evlendi. Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir (YABANCI DAMAT)?

ÖZGÜR ÇEVİK EŞİ KİM, KİMİNLE EVLENDİ?

Geçtiğimiz aylarda bir düğünde görüntülendiğinde zamanın yaradığını görüp de sevindiğimiz Özgür Çevik, 4 yıllık sevgilisi Hatice Kartoğlu ile evleneceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Hatice Kartoğlu ile bugün dünyaevine giren ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Çift, Karaköy'deki bir mekânda evlendi. Özgür Çevik ve Hatice Kartoğlu'nun bu mutlu günlerine dair anlar sosyal medyada yayımlandı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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