Haberler

Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi

Özen Grup & Kaçuv İş Birliği İle ‘Umut Kafe’ Projesini Hayata Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Perakende sektörünün öncü markalarından Özen Grup çatısı altında faaliyet gösteren Onur Market, toplumsal fayda odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Sürdürülebilir sosyal sorumluluk vizyonu doğrultusunda hareket eden kurum, Kaçuv ( Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) ile anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Proje kapsamında, KAÇUV’un kanser tedavisi gören çocukların ailelerine gelir desteği sağlamak ve vakıf çalışmalarına kaynak yaratmak amacıyla hayata geçirdiği gezici kahve aracı "Umut Kafe", Onur Market Genel Müdürlük binası önünde ağırlandı. Gerçekleştirilen etkinlikte satılan tüm kahvelerin gelirleri, kanserli çocukların tedavi ve sosyal ihtiyaçlarında kullanılmak üzere doğrudan KAÇUV’a bağışlandı.

"Toplumsal Sorumluluklarımızın Bilincindeyiz"

Gerçekleştirilen iş birliğine ilişkin açıklamada bulunan Onur Market yönetimi, kurumsal değerlerin en önemli parçasının topluma değer katmak olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Özen Grup ailesi olarak, sadece perakende alanında değil, toplumsal hayatın her alanında sorumluluk almayı bir görev kabul ediyoruz. KAÇUV gibi değerli bir sivil toplum kuruluşuyla bir araya gelerek çocuklarımızın geleceğine ve ailelerimizin mücadelesine destek olmaktan derin bir onur duyuyoruz. Kurum olarak sosyal sorumluluk projelerine verdiğimiz desteği sürdürülebilir kılmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek bu tür çalışmalara kararlılıkla devam etmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Tüm çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı bu anlamlı projelere destek olmaya davet ediyoruz."

Onur Market, "Fazlası Onur’da" ilkesini sadece ticari faaliyetlerinde değil, topluma geri verme bilincinde de uygulamaya ve geleceğe umut olan projelerin destekçisi olmaya devam edecektir.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli

Seçimler ne zaman yapılacak? Bahçeli'den açıklama var

İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ülke mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan olay mesaj: Sakın başka partiye gitmeyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu
Dünya bu Türk taraftarı konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı

Dünya onu konuşuyor! Yüzünü boyamasının nedeni ortaya çıktı
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir
Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor
Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Merkez Bankası düğmeye bastı! Ülkede 31 yılın rekoru geldi
Lüleburgaz’daki Rümeysa Sanpur davasında mahkemeden emsal karar: 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Rümeysa'nın ölümüyle ilgili davada flaş gelişme
İran Futbol Takımı Teknik Direktörü: ABD'den Dünya Kupası maçı sonrası derhal ayrılmamız istendi

O ülkeyi maç biter bitmez kovmaktan beter etmiş