Haberler

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim

Özellikle bir kesime öfke kustu: Cezaevinden çıkınca içlerinden geçeceğim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, bir haber sitesine verdiği röportajda "İş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi. Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi" dedi.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, "İş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi. Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklu yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, T24'e açıklamalarda bulundu.

"İŞ DÜNYASININ İÇİNDEN GEÇECEĞİM"

İş dünyasına adeta öfke kusan Fatih Altaylı, "Benim durumumda açık bir hukuksuzluk var, herkes görüyor bunu. Ama, iş dünyasından tek bir kişi çıkıp da bu durumla ilgi tek bir kelam etmedi. Dışarıya çıktığımda iş dünyasının içinden geçeceğim. Türk burjuvazisi filan deniyor, burjuva filan değiller. Üstü bakırla kaplanmış kasaba esnafı hepsi. Onların yanında, asıl üst sınıfı toplumun geride kalan çoğunluğu oluşturuyor" dedi.

"KORKUDAN ONLARA REKLAM VEREMİYORLAR"

Altaylı ayrıca "Tayyip Erdoğan bunların ruhunu okumuş, onlara layık oldukları gibi davranıyor. Erdoğan müthiş bir sosyolog ve psikolog.

Onlardan birine haksızlık olduğunda, biz onları destekleyen yazılar yazıyoruz ama, onlar bizlere uygulanan hukuksuzlukla ilgili seslerini çıkarmıyorlar.

Ayrıca, reklam verdikleri kanallara bak, iktidara yaranmak için hepsi yandaş kanallara reklam veriyor. Muhalif kanallara gelince, korkudan onlara reklam veremiyorlar" ifadelerini kullandı.

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Altaylı yargılandığı davada "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 1 yıl hapis cezası almıştı. Sanığın eyleminin "Cumhurbaşkanına karşı diğer fiili saldırıda" olduğunu değerlendirerek cezayı 1 yıl 6 ay hapse çıkaran mahkeme, eylemin cezasının da 5 yıldan az olmayacağı gerekçesiyle bunu 5 yıla çıkarmıştı.

Mahkeme, cezayı da sanığın geleceği üzerindeki etkisini dikkate alarak 4 yıl 2 aya indirmişti.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maduro ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump'ın her an savaş açabileceği ülkenin lideriyle görüştü
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarım6r89qsq9d:

Ağzına sağlık. özgürlüğüne kavuşacağın günü sabırsızlıkla bekliyoruz. sağlıkla kal .

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme103
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

SİYONİSTLER MASONLAR EMPERYALİST DEVLETLER BU TAKTİĞİ KULLANIYOR ...BÖL , PARÇALA, YÖNET

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEnes:

Sen daha beterlerini hak ediyorsun . Sol kesimin içinden geçer misin bilmem de sağ kesime yine atıp tutarsan bu sefer cezaevi ile kurtulamazsin

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Fasulye

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırrq4kfkm9y:

rahmetli Levent kirca bu günleri keşke girebilseydi

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kara:

kasaba esnafı senden çok temiz ve kaliteli insanlardır hezeyan içindesin gereksiz yere insanları meşgul ettin senelerce gazeteci kisvesi altında bu millete düşmanlık tohumu ektin

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Başkanlık seçiminden sonra ortalık karıştı! Volkan Demirel'den sürpriz istifa kararı

Başkanlık seçiminden sonra ortalık karıştı! Sürpriz istifa kararı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 6 araştırma şirketinin sonuçları

6 araştırma şirketinin seçim anketinde büyük sürpriz
Eczacının, ilaçları içmek için verdiği yöntem ortalığı karıştıracak

"İlaçları böyle için" diyen eczacının tavsiyesi ortalığı karıştıracak
İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı

İstanbul sahilinde dünyaca ünlü şarkıcı! Görenler şaştı kaldı
Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti

Büyük bir hevesle paketleri açtı, hayal kırıklığını anbean kaydetti
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Justin Bieber'dan skandal tehdit: Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım

"Bir daha yaşanırsa, arkadan çıplak bir şekilde boğacağım"
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı

Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li başkan, TOGG aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.