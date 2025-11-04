Ozan Akbaba dublör kullanıyor mu, Uzak Şehir Cihan dublör mü, yapay zeka mı?

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, yeni dizisi Uzak Şehir ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Oyuncunun, kendisine tıpatıp benzeyen biriyle yan yana görüldüğü bir fotoğraf kısa sürede gündem oldu. Fotoğrafın ardından kullanıcılar ikiye bölündü; kimileri bunun bir dublör olduğunu ileri sürerken, kimileri de görüntünün yapay zekâ ile oluşturulduğunu savundu. Peki, gerçekten Ozan Akbaba'nın dublörü mü var, yoksa bu sadece yapay zekâ oyunu mu?

UZAK ŞEHİR'DE HEYECAN DORUKTA

Dizinin 27. ve 28. bölümleri izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Üç aylık ara başlamadan önce yaşanan olaylar öylesine tempoluydu ki, izleyiciler yeni bölümler için sabırsızlanıyor. Alya, Kanada'ya dönmek üzereyken havaalanında Cihan tarafından durduruldu. Cihan, duygularını daha fazla saklayamayarak aşkını itiraf etti ve sonunda herkesin beklediği o an geldi — Alya'yı öptü!

SAHNEDEKİ DETAY İZLEYİCİNİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Romantik anların yaşandığı sahnede dikkatli izleyiciler bir detayı fark etti: Cihan'ın gömleğinde tutarsızlık vardı. Sahne devam ettikçe dizide tempo bir anda yükseldi ve yerini aksiyon dolu görüntülere bıraktı.

DUBLÖR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKTI

O sahnelerdeki hareketli anlarda Ozan Akbaba'nın dublör kullandığı öğrenildi. Yayınlanan kamera arkası görüntülerinde dublörün sahneye nasıl dahil olduğu açıkça görüldü. Bu detay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve hayranlar arasında geniş bir tartışma başlattı.