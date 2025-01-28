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Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü viral oldu. Bir adamın 15. kattaki evine kurduğu arı kovanı izleyenleri şaşkına çevirdi. Bazı kullanıcılar "Abi, hadi eşini bir şekilde ikna ettin de arıları 15. kata nasıl ikna ettin?" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir adamın 15. kattaki evine kurduğu sistemle bal üretimi yaptığı görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kısa sürede viral olan görüntülere bazı kullanıcılar "Abi, hadi eşini bir şekilde ikna ettin de arıları 15. kata nasıl ikna ettin?" yorumunu yaptı.

Oturduğu sitede bal üretimi yapan adam viral oldu
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Sosyal Medya
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