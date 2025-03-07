ABD basını: Trump, İran'dan müzakere talebinde bulundu

Trump'tan beklenmeyen hamle! Mektup yazıp müzakere talebinde bulundu
Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni

Bakan Memişoğlu açıkladı: İşte Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alarma geçen AB'ye "Biz de varız" mesajı
Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanlarının hapsi isteniyor

Kamu davası açıldı! TÜSİAD başkanları hapis yatabilir

Otomotiv devi 177 bin aracını geri çağırıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü otomotiv markası Volkswagen, motor kapağıyla ilgili bir güvenlik sorunu nedeniyle ABD'de 177 bin 493 adet crossover SUV modelini geri çağırma kararı aldı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, ABD'de motor kapağıyla ilgili bir güvenlik sorunu nedeniyle 177 bin 493 adet crossover SUV modelini geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nden (NHTSA) yapılan açıklamaya göre, söz konusu araçlarda motor kapağının servis sırasında hatalı montaj yapılması halinde gevşeme riski taşıdığı tespit edildi. Bu durumun, kapağın sıcak motor yüzeyleriyle temas ederek yangın tehlikesine yol açabileceği belirtildi.

MOTOR KAPAKLARI ÜCRETSİZ OLARAK DEĞİŞTİRİLECEK

Geri çağırma, 2024 ve 2025 model yıllarında üretilen belirli Atlas ve Atlas Cross Sport modellerini kapsıyor. Volkswagen, problemi çözmek için yetkili bayiler aracılığıyla motor kapaklarını ücretsiz olarak değiştireceğini duyurdu. Şirket, araç sahiplerini en kısa sürede bayilere yönlendirmeye hazırlanıyor.

Otomotiv devi 177 bin aracını geri çağırıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil
img

Kendisine seslenen taraftara verdiği yanıt olay oldu
img

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
img

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ultra-Ortodoks Yahudiler, mezar ziyareti için İsrail ordusu korumasında Lübnan'a girdi

Yüzlerce Yahudi ordu korumasında ülkeye girdi
Siber suçtan devlet hazinesine: ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı

ABD'nin 17 milyar dolarlık Bitcoin planı
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.