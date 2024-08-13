ÖSYM neden girilmiyor? ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır?

Üniversite adayları, ÖSYM sitesine neden giremediklerini merak ediyor. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM resmi sitesinde yoğunluk yaşanıyor. Adaylar, ÖSYM sitesine giremediklerini ifade ediyor. Peki, ÖSYM sitesine neden giremiyorum? YKS yerleştirme sonucuna nasıl bakılır?

YKS YERLEŞTİRME SONUCUNA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin resmi internet sitesinde öğrenebiliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

ÖSYM SİTESİNE NEDEN GİRİLMİYOR?

ÖSYM sonuç sayfasında herhangi bir sorun gözükmüyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yerleştirme sonuçlarını öğrenebilir.