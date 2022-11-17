17 Kasım Perşembe günü sabah saatlerinde Osmaniye (Düziçi) merkezli yaşanan depremin ardından vatandaşlar, anlık deprem verilerini merak ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre şimdi deprem mi oldu? Osmaniye'de deprem mi oldu! Son dakika Osmaniye deprem şiddeti ve deprem merkezi! Detayları haberimizde…

Osmaniye'de'da 17 Kasım sabahı yaşanan depremin ardından, vatandaşların tedirgin bekleyişleri ve araştırmaları devam ediyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre Osmaniye'de deprem mi oldu! Son dakika Osmaniye deprem şiddeti ve deprem merkezi!Osmaniye'de'da depremin şiddeti kaç? Şimdi deprem mi oldu? İşte detaylar...

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Osmaniye'de, Düziçi'nde AFAD'ın verilerine göre sabah saat 04:53 saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan deprem çevre ilçelerden hissedildi. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntıların meydana gelmesi riski bulunuyor.