Osman Sezener kimdir? Osman Sezener kaç yaşında, nereli?

Ünlü şef Osman Sezener bugün Masterhef'e konuk oluyor. Mesleğinin en saygın isimlerindne biri olan Osman Sezener hakkında Osman Sezener kimdir ve Osman Sezener kaç yaşında, nereli gibi konular merak edildi.

OSMAN SEZENER KİMDİR?

Osman Sezener 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Aşçılık ile ilgili çeşitli eğitimler alan Osman Sezener, 2010-2016 arasında İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı.