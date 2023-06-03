Milletvekili adayı olan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in akıbeti belli oldu. Böylece Osman Gökçek nereden aday? Sorusu oldukça merak edildi ve araştırıldı. Peki, Osman Gökçek nereden aday? Osman Gökçek nereden milletvekili adayı oldu?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Seçim sonuçlarının ardından vatandaşlar tarafından Osman Gökçek nereden aday? Sorusu araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Peki, Osman Gökçek nereden aday? Osman Gökçek nereden milletvekili adayı oldu?

OSMAN GÖKÇEK NEREDEN ADAY?

2023 seçimlerinde en çok merak edilen isimler arasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yer alıyordu. 28.Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre Osman Gökçek Ankara 2. bölgeden milletvekili seçildi.

OSMAN GÖKÇEK NEDEN İKİ KEZ YEMİN ETTİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi başladı. Oturumu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Geçici TBMM Başkanı olarak yönetti. İlk oturumda, milletvekilleri sırayla yemin etti. Törene Ankara'dan milletvekili seçile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in önünde duran yemin metnini yanlış okuması damga vurdu.