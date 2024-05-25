Osman Beşel kimdir? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, makamında bir süre tartıştığı 2 belediye personeli tarafından darbedilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Peki, Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi?

OSMAN BEŞEL KİMDİR?

Osman Beşel, 1959 yılında Tonya ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu ilçede tamamladı. Çorum'da Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra, 1980 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Beşel, Orman Genel Müdürlüğü'nde mühendislik ve yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 ve 2019 yıllarındaki seçimlerde Tonya Belediye Başkanı olarak seçildi.