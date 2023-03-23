Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Her sene olduğu gibi bu sene de merak edilenler arasında Oruçluyken güneş kremi sürülür mü? Oruçluyken güneş kremi sürmek orucu bozar mı? soruları yer aldı.

"On bir ayın sultanı" Ramazan'ın ilk orucu için bu gece sahura kalkıldı ve bugün ilk iftar yapılacak. Heyecanla beklenen Ramazan ayı geldi. Vatandaşlar ise Oruçluyken güneş kremi sürülür mü? Oruçluyken güneş kremi sürmek orucu bozar mı? sorularını merak etti

ORUÇLUYKEN GÜNEŞ KREMİ SÜRÜLÜR MÜ?

Vücudumuza sürdüğümüz krem, merhem ve yağ gibi unsurlar deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuttan emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu maddeleri emişi, çok az ve yavaş seyretmektedir. Diğer taraftan gerçekleşen bu işlem, yeme içme anlamına gelmemektedir. Yani vücuda sürülen merhem, krem veya yağ vücuda beslenme amaçlı olarak alınmamaktadır. Bu sebeple, deri üzerine sürülen merhem, krem, yağ ya da yapıştırılan ilaçlı bantlar kesinlikle orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar).