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Oruç ne zaman 2025? 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi ne, ilk oruç hangi gün tutulacak?

Oruç ne zaman 2025? 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi ne, ilk oruç hangi gün tutulacak?
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2025 yılında oruç ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın başlangıcı, her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla bekleniyor.

Oruç ne zaman 2025? Ramazan ayı, milyonlarca Müslüman tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. 2025 yılında ilk oruç için sahura 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan, manevi bir yenilenme ve ibadet ayı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde idrak edilecek. Peki, Oruç ne zaman 2025?

ORUÇ NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacaktır. Ramazan Bayramı ise 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacaktır.

İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?

İlk oruç için 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve 1 Mart'ta ilk oruç tutulacak. Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.

2025 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2025 yılı kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşte 2025 yılı boyunca idrak edilecek kandiller:

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Cuma

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Oruç ne zaman 2025? 2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi ne, ilk oruç hangi gün tutulacak?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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