2024 yılında gerçekleştirilecek olan ortak sınavların tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 eğitim-öğretim yılı için 1. Dönem 1. Yazılı sınavlarının tarihlerini resmen açıkladı. Bu sınavlar, 6. sınıftan 10. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik olacak şekilde düzenlenecek. Öğrenciler, bu ortak sınavlar için şimdiden hazırlıklarına başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmesi adına belirli konularda müfredat ve çalışma programlarına ilişkin bilgilendirme yaptı. Peki, Ortak sınavlar 2024 ne zaman? 1. Dönem 1. Yazılı sınavları ayın kaçında, hangi günler yapılacak? (6, 7, 8, 9, 10. sınıf)

ORTAK SINAVLAR 2024 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. MEB tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında belirlenen ortak sınav tarihleri;

1. dönem 1. Sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. Sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. Sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. Sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. Sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. Sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. Sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. Sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

7. Sınıf Türkçe dersi için 2 Ocak 2025 Perşembe,

7. Sınıf Matematik dersi için 3 Ocak 2025 Cuma,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları