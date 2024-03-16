Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli?
Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Arsuz Belediye Başkan adayı olan Orhan Kaya hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Orhan Kaya'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Orhan Kaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ORHAN KAYA KİMDİR?
Orhan Kaya, Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Arsuz Belediye Başkan adayı Orhan Kaya serbest meslek yapmaktadır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.