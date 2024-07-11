Organize İşler Sazan Sarmalı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Organize İşler Sazan Sarmalı filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Organize İşler Sazan Sarmalı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Organize İşler Sazan Sarmalı filmini izleyecek olanların merak ettiği Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler ve Organize İşler Sazan Sarmalı özeti gibi konuları inceliyoruz.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Konusu: İstanbul şehrinde organize işler tam gaz devam etmektedir. Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALIFİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncu kadrosu ve karakterler

• Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

• Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

• Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

• Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

• Bensu Soral (Nazlı Noyan)

• Okan Çabalar (Taklacı Ziya)

• Ahmet Mümtaz Taylan (Kerami)

• Atakan Çelik (Bahadır)

• Erdem Baş (Dombili Hayri)

• Ersin Korkut (Pokemon Ersin)

• Güven Kıraç (İhsan)

• Ekin Türkmen (Ecem)

• Ata Demirer (Sıtkı Besnici)

• Mahir İpek (Taci)

• Cihan Talay (Nektar)

• Safa Sarı (Naim)

• Hamza Yazıcı (Muko)

• Yasin Sofuoğlu (Artin)

Film, İstanbul'un Kadıköy-Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy semtlerinde çekilerek 8 haftada tamamlandı.