Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı

Uzun süredir donör arayışında olan ve başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, sağlığına kavuşmaya başladı.

"YAKINDA AYAKTA DA GÖRÜŞECEĞİZ" DEMİŞTİ

Özkan, ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamada 'Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar.

Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

EVİNE KAVUŞTU

11 saat sürek ameliyatın ardından bir süre hastanede dinlenen 50 yaşındaki Ufuk Özkan, günler sonra evine döndü.

İŞTE SON HALİ

Ailesi ile çekildiği fotoğrafıyla ameliyat sonrası son halini takipçileriyle paylaşan Özkan, "Eve döndük. Çünkü en güzel hikaye aileyle yazılır" ifadelerini kullandı. Özkan'ın fotoğraftaki sağlıklı ve neşeli hali hayranlarını sevindird

Kaynak: Haberler.com