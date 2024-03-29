ORC İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

Yerel seçimlerde son 2 gün kala belediye başkan adaylarının da programları yoğunlaştı. Son olarak A Haber televizyonunda bir canlı yayına konuk olan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ORC İstanbul anket sonucu ne, kim önde? Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu?

ORC İSTANBUL ANKET SONUCU NE, KİM ÖNDE?

ORC'nin son seçim anketine göre, İstanbul'da fark 1 puan. Ankara'da Mansur Yavaş farklı önde. İzmir'de fark önceki dönemlere göre çok az. Kars, Uşak ve Isparta'da İYİ Parti kazanabilir.

İstanbul'da 24 - 28 Mart'ta, 4 bin 350 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği yerel seçim ankete göre;

Ekrem İmamoğlu (CHP): 42.4

Murat Kurum (AKP): 41.3

Mehmet Altınöz (YRP): 3.6

Meral Danış Beştaş-Murat Çepni (DEM Parti): 3.5

Buğra Kavuncu (İYİ Parti): 3.3