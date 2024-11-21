İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay, tatil için gittiği Makedonya'da geçirdiği kalp kirizi sonucu hayatını kaybetti. Peki, Onur Günay neden öldü? Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay hasta mıydı?

ONUR GÜNAY NEDEN ÖLDÜ?

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay, tatil için gittiği Makedonya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Onur Günay, tatil için gittiği Makedonya'nın Üsküp kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Onur Günay'ın vefat haberi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden olurken siyasiler de art arda taziye mesajları yayınladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güzelbahçe Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Günay'ın oğlu Onur Günay'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta hayatını kaybeden Onur kardeşimize Allah'tan rahmet, Başkanımız ve ailesine başsağlığı diliyorum."

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Onur Günay'ın ölümüne kalp krizinin neden olduğu öne sürülürken, bazı haber kaynakları ölüm sebebiyle ilgili farklı iddialarda bulundu. Günay'ın öldürüldüğüne dair söylentiler de yerel basında yer aldı. Fakat edinilen bilgilere göre, Günay'ın ölüm nedeni kalp krizi olarak aktarıldı. Başkan Mustafa Günay ve ailesi, bu ani kayıpla derin bir üzüntü yaşarken, olay Güzelbahçe'de büyük yankı uyandırdı. Taziye mesajları ve destekler aileye iletilmeye devam ediyor.