OnlyFans çekimi ölümle bitti! Streç filmle sarılan adam boğularak can verdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olay, dış basında geniş yankı uyandırdı. OnlyFans içerik üreticisi Michaela Rylaarsdam, 56 yaşındaki Michael Dale’in ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yürütülen davada “istemsiz adam öldürme” suçunu kabul etti. Savcılıkla yapılan anlaşma kapsamında Rylaarsdam’ın 4 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

“MUMYA GİBİ SARIN” TALEBİ

Mahkeme belgelerine göre Dale, 2023 yılında gerçekleşen buluşma için Rylaarsdam’a 11 bin dolardan fazla ödeme yaptı. Adamın, fetiş içerikli çekim kapsamında streç filme “mumya gibi” sarılmayı, kadın botlarının ayaklarına yapıştırılmasını ve gözlerine yapıştırıcı dökülmesini istediği belirtildi. Ancak savcılık, olay yerinde bulunan görüntülerin ve delillerin, talep edilen sınırların aşıldığını ortaya koyduğunu açıkladı.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLDİ

Soruşturma dosyasına göre Michael Dale’in başına plastik poşet geçirildiği, ağzı ve yüzünün koli bandıyla kapatıldığı ve tüm vücudunun streç filmle sarıldığı belirlendi. Adli tıp raporunda, adamın poşetin en az 8 dakika boyunca başında kalması nedeniyle nefessiz kalarak hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölüm nedeni “boğulma”, olayın niteliği ise “cinayet” olarak kayıtlara geçti.

GÖRÜNTÜLERİ EŞİNE GÖNDERMİŞ

Soruşturmayı yürüten dedektifler, Rylaarsdam’ın olay sırasında çekilen görüntüleri hem OnlyFans hesabı için kaydettiğini hem de bazı fotoğrafları eşine gönderdiğini açıkladı. Polis, adamın bazı talepleri mesaj yoluyla ilettiğini ancak başına poşet geçirilmesini istemediğini belirtti. Olay sonrası sağlık ekiplerini arayan Rylaarsdam’ın ilk müdahaleyi yaptığı ancak Dale’in hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

