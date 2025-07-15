Ömer Halisdemir'in kim olduğu, kaç yaşında hayatını kaybettiği ve nereli olduğu, her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yeniden merak konusu olmaktadır. Özellikle genç nesil tarafından "Ömer Halisdemir kimdir?" sorusu daha sık soruluyor, hayatı ve mücadelesi araştırılıyor. Peki, Ömer Halisdemir kimdir? Ömer Halisdemir kaç yaşında, nereli?

ÖMER HALİSDEMİR KİMDİR?

Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde dünyaya gelmiştir. 7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan Ömer Halisdemir, küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve vatansever bir yaşam biçimini benimsemiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş, özellikle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yapmıştır. Ömer Halisdemir kimdir? sorusuna en anlamlı yanıt ise 15 Temmuz 2016 gecesi verdiği kahramanca kararla verilmiştir.

FETÖ mensubu darbeci general Semih Terzi'yi vurması, darbe planının önemli bir ayağını çökertmiş ve sürecin seyrini değiştirmiştir. Bu kahramanca eylemi nedeniyle darbeci askerler tarafından şehit edilmiştir. Şehit olduğu gün 42 yaşındaydı.

Ömer Halisdemir'in cansız bedeni memleketi olan Niğde'nin Çukurkuyu beldesine defnedilmiştir. Kabri her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmekte, adına okullar, parklar, anıtlar ve çeşitli kurumlar yapılmaktadır.