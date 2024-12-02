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Ömer Barutçu neden öldü?

Ömer Barutçu neden öldü?
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Zonguldak Eski Dönem Milletvekili ve Ulaştırma Bakanı, Zonguldak'ın sevdiği siyasetçilerden Ömer Barutçu'nun cenaze programı belli oldu. Peki, Ömer Barutçu neden öldü?

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, Ankara'da hayatını kaybetti. Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek. Peki, Ömer Barutçu neden öldü?

ÖMER BARUTÇU NEDEN ÖLDÜ?

Ömer Barutçu 1942 Beşikdüzü, Trabzon doğumludur. Babasının adı Hüsnü, annesinin adı Ayşe'dir. İlk öğrenimini Kilimli İlkokulu'nda; orta ve lise öğrenimini Zonguldak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölümünü bitirdi. Ömer Barutçu, Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanlığı ve Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde Ekonomist, Araştırmacı ve Daire Başkanıydı. 5. (XVI), XVIII., XIX., XX. ve XXI. Dönem Zonguldak Milletvekilidir.

Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki tören sonrasında öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Zonguldak, Bartın ve Karabük Bölgesi'nin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele ediyordu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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