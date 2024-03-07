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Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli?

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AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul-Şişli Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli?

Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul-Şişli Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ömer Arısoy kimdir? AK Parti İstanbul-ŞişliBelediye Başkan Adayı Ömer Arısoy nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖMER ARISOY KİMDİR?

Ömer Arısoy, 1974 yılında Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamladı. 1989 yılında Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'na girdi ve üç yıl devam etti. 1992 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1997 yılında bitirdi. Bir süre serbest avukat olarak çalıştı.

Ömer Arısoy, 1999-2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü, kültür yayınlarını yönetti.

1999 – 2004 yılları arasında Zeytinburnu Belediyesinde Başkan Danışmanlığı, 2004 – 2014 tarihleri arasında Hukuk, Emlak-İstimlak, Kültür, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı ve İhale Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü ve kültür yayınlarını yönetti.

Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve 2016 yılının Eylül ayına kadar bu görevde bulundu. Bu tarihte Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcılığı yaptı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ömer Arısoy, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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