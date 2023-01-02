Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Olcay Kılavuz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Olcay Kılavuz'un kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Olcay Kılavuz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Olcay Kılavuz'un hayatını araştırıyor. Peki, Olcay Kılavuz kimdir? Olcay Kılavuz kaç yaşında, nereli? Olcay Kılavuz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

OLCAY KILAVUZ KİMDİR?

Eğitimci ve Bilim Uzmanı; Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında yüksek lisansını yaptı.

Ülkü Ocakları teşkilatları içerisindeki aktif vazifelerinden sonra 9 Aralık 2012 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevini ifa etti.

Kılavuz, evli ve 2 çocuk babasıdır.