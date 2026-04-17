Okulu kana bulayan 14 yaşındaki saldırgan etekle poz vermiş

Kahramanmaraş’ta Türkiye’yi sarsan saldırının faili İsa Aras Mersinli’ye ait olduğu öne sürülen yeni görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Daha önce silahla görüntüleri ve dijital ortam aktiviteleriyle dikkat çeken saldırgana ilişkin bu kez farklı bir video tartışma yarattı.

Paylaşılan görüntülerde, Mersinli olduğu iddia edilen kişinin etek giydiği görülürken, video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte saldırganın yaşam tarzı, psikolojik durumu ve dijital dünyadaki kimliği yeniden tartışma konusu oldu.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde, saldırganın içe kapanık, sınırlı arkadaş çevresine sahip ve şiddet içerikli oyunlara yoğun ilgi duyan bir profil çizdiği belirtilmişti. Ayrıca İngilizceyi aktif kullandığı, çevrim içi platformlarda farklı kimliklerle varlık gösterdiği ve sosyal ortamlardan uzak durduğu ifade edilmişti.

Yeni görüntüler, bu tabloya farklı bir boyut eklerken, sosyal medyada kullanıcılar arasında çok sayıda yorum ve tartışmayı beraberinde getirdi.

DİJİTAL KİMLİK VE RADİKALLEŞME TARTIŞMASI

Uzmanların daha önce dikkat çektiği dijital radikalleşme ve kimlik arayışı konuları da yeniden gündeme geldi. Saldırganın hem çevrim içi dünyada aktif olması hem de farklı davranış kalıpları sergilemesi, gençler üzerindeki dijital etkilerin boyutuna ilişkin endişeleri artırdı.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

Söz konusu videonun ne zaman çekildiği, gerçekten İsa Aras Mersinli’ye ait olup olmadığı ve olayla doğrudan bağlantısı konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com