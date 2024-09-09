Okullar saat kaçta açılacak? İlk ders zili saat kaçta?

Öğrenciler ve veliler, yeni haftada okulların açılış saatlerini ve herhangi bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bugün, okulun ilk gününde ders zili kaçta çalacak? Konu ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamanın detayları araştırılıyor. Peki, Pazartesi okullar kaçta açılacak? Okul saatleri değişti mi? İşte detaylar...

OKULLA SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul'da Pazartesi günü trafik yoğunluğundan dolayı eğitim öğretim 10.00 - 15.00 saatleri arasında olacak.

İLK DERS ZİLİ SAAT KAÇTA?