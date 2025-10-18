Okullar ne zaman tatil olacak? 2025-2026 Kasım ara tatili ne zaman?

Yeni eğitim öğretim yılı tempolu bir şekilde sürerken, öğrenciler ve veliler hem ders düzenine uyum sağlamaya çalışıyor hem de yaklaşan ilk ara tatilin heyecanını yaşıyor. Kasım ayında yapılması planlanan bu kısa mola, yoğun geçen okul sürecine küçük ama önemli bir nefes aralığı sunacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Okullar kaç gün tatil olacak? Tüm detaylar ve güncel takvim bilgileri haberin devamında sizi bekliyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim döneminin ilk ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bir haftalık bu ara, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin yoğun ders temposuna kısa bir ara vermesine olanak tanıyacak. Tatil süresince birçok öğrenci dinlenme fırsatı bulurken, bazıları da eksik konularını telafi etmeyi planlıyor.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil dönemi, öğrenciler için hem zihinsel olarak yenilenme hem de birinci dönemi gözden geçirme açısından önemli bir fırsat sunacak.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLUYOR? KASIM ARA TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

Kasım ara tatiline günler kala öğrenciler ve veliler takvimi yakından takip ediyor. 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak olan ilk ara tatil için geri sayım sürüyor. Bu kısa tatil, özellikle okul hayatına yeniden alışmaya çalışan öğrenciler için moral kaynağı olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Bahar aylarına denk gelen bu tatil, ikinci dönem derslerinin yoğunluğunu bir nebze azaltacak ve öğrencilere kısa süreli bir dinlenme imkânı sağlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Yaklaşık dokuz ay süren eğitim maratonunun ardından yaz tatili, öğrenciler için hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlık anlamına gelecek.