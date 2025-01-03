Okullar ne zaman kapanacak? 2. ara tatil ne zaman 2025?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Okullar ne zaman kapanacak? 2. ara tatil ne zaman 2025?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin ve velinin merakla beklediği 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatil tarihlerini açıkladı. İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılmıştı. Şimdi ise sömestr tatilinin ardından, ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağına dair detaylar belli oldu.

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. Yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.