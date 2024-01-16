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Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu 2024?

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Covid-19'un yeni varyantı olan JN1 vakalarındaki artış sonrası Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu gibi konular araştırıldı. Peki, Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu?

Koronavirüsün yeni varyantı olan JN1 virüsünün hızla yayılması ve vakalardaki artış dünyayı alarma geçirdi. Peki, Okullar ikinci dönem açılmayacak mı? Ara tatil sonrası okul yok mu?

OKULLAR İKİNCİ DÖNEM AÇILMAYACAK MI?

Yeni salgın nedeniyle yaşanan durum ile ilgili olarak henüz MEB'den açıklama gelmedi.

UZMANLARDAN AÇIKLAMA GELDİ

Prof. Dr. Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü bildirdi.

3 VİRÜSÜ SAYIP VATANDAŞLARI UYARDI

Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, "Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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