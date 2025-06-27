Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor? İşte yeni eğitim dönemi!

Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor? İşte yeni eğitim dönemi!
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Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor sorusu, yaz tatiline giren milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamaları doğrultusunda, "Okullar 2025'te ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı netleşti. Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor sorusu bu yıl tatil planlarının merkezinde yer alıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayımlandı. Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor sorusuna yanıt arayanlar için bu takvim önemli ipuçları veriyor. Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor sorusu, özellikle yaz tatilinin sonlarına yaklaşırken daha sık gündeme gelmeye başladı. Peki, Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor? İşte yeni eğitim dönemi!

OKULLAR 2025'TE HANGİ TARİHTE AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yeni dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor sorusuna yanıt arayan milyonlarca öğrenci için bu tarih oldukça kritik.

Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ise okula uyum süreci bir hafta erken başlayacak. Uyum haftası, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu durum, okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor sorusunun farklı sınıf seviyeleri için değişebileceğini gösteriyor.

Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor? İşte yeni eğitim dönemi!

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Eğitim öğretim yılı boyunca uygulanacak ara tatiller ve yarıyıl tatili de duyuruldu. 1. dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025, yarıyıl tatili 19-30 Ocak 2026 ve 2. dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Okullar 2025'te hangi tarihte açılıyor sorusu kadar, bu tarihler de eğitim planlaması için önem taşıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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