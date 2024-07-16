Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2024 | Devlet-özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı?

Okul Öncesi Öğretmenliği Tavan/ Taban Puanları 2024 öğrenciler tarafından araştırılıyor. Üniversite adayları için bekleyiş sona erdi. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü tercih etmek isteyenler için YKS sonuçları açıklandı ve yarış başladı. Üniversiteler, en iyi adayları kabul etmek için kapılarını açıyor. Peki, Devlet ve özel üniversite Okul Öncesi Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı?

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI 2024

TYT, AYT, YDT ve YKS puanlarına göre Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün güncel taban puanları, puan türleri, kontenjanları ve başarı sıralaması için tıklayınız.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

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