OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?

Okul ara tatil ne zaman? Sorusu, ara tatile dair güncel açıklamaları merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Belli oldu. Böylece veliler ve öğrencilerin merak ettiği birçok tarih sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Okul ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?

OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek.

Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.