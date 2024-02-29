Üye Girişi
Haberler

OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?

Güncelleme:

2023-2024 döneminin neredeyse yarılanması ile birlikte Okulların ara tatili ne zaman? Sorusu, öğrenciler ve velilerin gündeminde yer almakta. Peki, Okul ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?

Okul ara tatil ne zaman? Sorusu, ara tatile dair güncel açıklamaları merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Belli oldu. Böylece veliler ve öğrencilerin merak ettiği birçok tarih sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki, Okul ara tatil ne zaman? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?

OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak?

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Kararın uygulamaya alınmasıyla da ara tatiller aynı şekilde devam edecekken yaz tatilinde kısalmaya gidilecek.

Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Ara tatil Gündem Eğitim Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Ordu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş kimdir? Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler? DEM Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ kimdir? İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu? KİRALARA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU? Bakan Tunç ne dedi? Yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı, son durum ne? DEM Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir? Meral Danış Beştaş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi! SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? 2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? E-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı! Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak? TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Emekliye seyyanen zam var mı? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı, son durum ne? İstanbul'da yoğun sis etkisi: Ulaşımı etkiledi mi, seferler iptal mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title