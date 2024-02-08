Oksimoron ne demek? Oksimoron anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Oksimoron kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Oksimoron anlamı ne? Oksimoron ne demek?

OKSİMORON NE DEMEK?

Oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade. Bazen anlamı kuvvetlendirmek için veya edebî sanat yapmak amacıyla kullanılır, bazen de halihazırda kullanılan bir kavramı eleştirmek veya alaya almak için kullanılır.