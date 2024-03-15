Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖKKEŞ ELMASOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Erzin'de doğan Ökkeş Elmasoğlu, ilkokuldan liseye kadar eğitimini memleketi Erzin'de tamamladı. Ardından, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getiren Elmasoğlu, İstanbul'da avukatlık deneyimi kazandıktan sonra doğduğu topraklara dönme kararı aldı. 2005 yılında Erzin'e geri dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı. Bir süre Erzin Belediyesi'nin de avukatlığını üstlendi.

Ökkeş Elmasoğlu, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Geçmişte Erzin Kent Konseyi Başkanlığı yapmış, şu anda Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi ve 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca, İngilizce dilini iyi derecede bilmektedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan Elmasoğlu, halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçilmiştir.

Ökkeş Elmasoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.