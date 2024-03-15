Üye Girişi
Haberler

Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında, nereli?

Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Ökkeş Elmasoğlu kimdir? CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayı Ökkeş Elmasoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir…

ÖKKEŞ ELMASOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Erzin'de doğan Ökkeş Elmasoğlu, ilkokuldan liseye kadar eğitimini memleketi Erzin'de tamamladı. Ardından, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Avukatlık stajını tamamladıktan sonra askerlik görevini yerine getiren Elmasoğlu, İstanbul'da avukatlık deneyimi kazandıktan sonra doğduğu topraklara dönme kararı aldı. 2005 yılında Erzin'e geri dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı. Bir süre Erzin Belediyesi'nin de avukatlığını üstlendi.

Ökkeş Elmasoğlu, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Geçmişte Erzin Kent Konseyi Başkanlığı yapmış, şu anda Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi ve 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ayrıca, İngilizce dilini iyi derecede bilmektedir.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katılan Elmasoğlu, halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçilmiştir.

Ökkeş Elmasoğlu, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Hatay Erzin Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Ökkeş Elmasoğlu Erzin Hatay Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Kazankaya kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Çifteler Belediye Başkan adayı Yasin Kazankaya kaç yaşında, nereli? Cemal Ceylan kimdir? İYİ Parti Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Cemal Ceylan kimdir? Cafer Akmeşe kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Beylikova Belediye Başkan adayı Cafer Akmeşe kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Yavuzeli adayı Hüseyin Dal kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Yavuzeli belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Şehitkamil adayı Okan Kısacık kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu? Hikmet Özkan kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Alpu Belediye Başkan adayı Hikmet Özkan kaç yaşında, nereli? Yusuf Kocaman kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Yakutiye Belediye Başkan adayı Yusuf Kocaman kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Şahinbey adayı Bekir Saltan kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şahinbey belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Oğuzeli adayı Mehmet Bozkurt kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Oğuzeli belediye başkan adayı kim oldu? Aytekin Er kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Uzundere Belediye Başkan adayı Aytekin Er kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nurdağı adayı Rukiye Kılıçkıran kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nurdağı belediye başkan adayı kim oldu? Ahmet Hancı kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tortum Belediye Başkan adayı Ahmet Hancı kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Nizip adayı Erol Ongur kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Nizip belediye başkan adayı kim oldu? Ali Sait kimdir? Yeniden Refah Partisi Erzurum - Tekman Belediye Başkan adayı Ali Sait kaç yaşında, nereli? DEVA Partisi Karkamış adayı Oruç Fatih Erbilici kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Karkamış belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title