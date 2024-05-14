Üye Girişi
Haberler

Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri nelerdir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki hafta Meclis'e geleceğini duyurdu. Kanun taslağında ise şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri nelerdir?

Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis'te olacağını duyurması sonrası kanunun detayları merak konusu oldu. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı kanun teklifinde, bu hafta yapılacak toplantı ile son şekli verilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri nelerdir?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

Kanun teklifine göre, okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da kanun teklifinde yer alıyor.

ÖZEL OKULLARDA ŞİDDETE UĞRAYAN ÖĞRETMENLER KAMU GÖREVLİSİ SAYILACAK

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılması.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

Detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Öğretmenlik Meslek Kanunu Milli Eğitim Bakanı Hukuk Gündem Eğitim Politika Haberler

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

Erdoğan'ın uykularını kaçıracak anket! Bugün seçim olsa AK Parti 2. oluyor

 Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

 13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Haberlere tepkili, tekrar travma yaşamak istemiyor

13 yaşındaki kıza tecavüz davasına bakanlık müdahil oldu: Haberlere tepkili, tekrar travma yaşamak istemiyor

Bakmadan Geçme

15 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 15 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 15 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Al Nassr Talisca'yı gözden çıkardı Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 15 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam mı geldi? (ZAMLI) Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu? 15 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 15 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 15 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor mu, eleme mi oynuyor? Real Madrid Alaves maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Alaves maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Zaniolo sakatlandı mı, ne zaman sahalara dönecek? Tottenham Manchester City maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Tottenham M.City maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri nelerdir? Tottenham Manchester City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Tottenham M.City maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Yasemin Allen kimdir? Yasemin Allen kaç yaşında, nereli? Real Madrid Alaves maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! R.Madrid Alaves maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
TBMM'de ilginç polemik! AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz

TBMM'de ilginç polemik! AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Biz saraydan talimat almıyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title