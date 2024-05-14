Bakan Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Meclis'te olacağını duyurması sonrası kanunun detayları merak konusu oldu. Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı kanun teklifinde, bu hafta yapılacak toplantı ile son şekli verilecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, maddeleri nelerdir?

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR, MADDELERİ NELERDİR?

Kanun teklifine göre, okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor. Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da kanun teklifinde yer alıyor.

ÖZEL OKULLARDA ŞİDDETE UĞRAYAN ÖĞRETMENLER KAMU GÖREVLİSİ SAYILACAK

Teklifte dikkat çeken bir diğer düzenleme ise, özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılması.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Bakan Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.

Detaylar ilerleyen günlerde belli olacak.