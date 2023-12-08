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Öğretmeni sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı

8 Aralık 2023 10:14 Son Güncelleme: 10:18 Abone Ol

ABD'de ortaokul öğrencilerinin sınıfına derse giren bir öğretmen, pantolonunu indirip çocuklara cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine sınıfa gelen müdür yardımcısı da yaşanan rezilliğe şahit oldu. Şikayetin ardından öğretmen tutuklandı.