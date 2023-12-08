Öğretmeni sınıfta uygunsuz halde gören müdür yardımcısı polisi aradı
ABD'de ortaokul öğrencilerinin sınıfına derse giren bir öğretmen, pantolonunu indirip çocuklara cinsel organını gösterdi. Şikayet üzerine sınıfa gelen müdür yardımcısı da yaşanan rezilliğe şahit oldu. Şikayetin ardından öğretmen tutuklandı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki bir ortaokulda yaşanan skandal olay ülke gündemine bomba gibi düştü. 32 yaşındaki Stephen Canciani isimli öğretmen, sınıfta çocuklara cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı.
MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRETMENİ UYGUNSUZ HALDE GÖRDÜ
Mahkemeye sunulan raporda, 2 öğrencinin öğretmenin uygunsuz hareketinden sonra müdür yardımcısının odasına gittiği ve olayın bu şekilde ortaya çıktığı yer aldı. Hemen sınıfa giden müdür yardımcısı, Canciani'nin pantolonunun kısmen inmiş olduğunu gördü. Olay hemen polise bildirildi.
Açılan soruşturma neticesinde öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.