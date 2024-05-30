Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen atama sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Öğretmen ataması sözlü sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Sözlü sınav yerlerinin açıklanma tarihi hakkında herhangi bir bilgi henüz verilmedi. Öğretmen adayları, sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen atama sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri genellikle atama takvimine göre belirlenir ve ilgili kurum tarafından duyurulur. Adaylar, atama süreciyle ilgili duyuruları ilgili resmi kurumların web siteleri veya atama sürecini yürüten kurumların sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirler. Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen atama sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
20 bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.
ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri henüz açıklanmadı.
ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI
20 Bin öğretmen atamasındaki branş dağılımı;
- Sınıf Öğretmenliği için 3 bin 263,
- Özel Eğitim Öğretmenliği, 2 bin 499
- Rehberlik 1597,
- Din Kültürü Öğretmenliği 1594,
- İngilizce 968