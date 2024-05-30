Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri genellikle atama takvimine göre belirlenir ve ilgili kurum tarafından duyurulur. Adaylar, atama süreciyle ilgili duyuruları ilgili resmi kurumların web siteleri veya atama sürecini yürüten kurumların sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirler. Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen atama sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 bin öğretmen atamasında sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri henüz açıklanmadı.

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI

20 Bin öğretmen atamasındaki branş dağılımı;