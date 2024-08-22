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Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak?

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Mazerete bağlı öğretmen atamalarında önemli bir değişiklik duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler için yeni bir başvuru sürecinin başlatılacağını açıkladı. Peki, öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB'in açıklamalarına göre, mazerete bağlı atamalar nasıl gerçekleştirilecek? İşte detaylar!

Mazerete bağlı öğretmen atamalarında yeni değişiklik duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan öğretmenler için yeni bir başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. Öğretmenler, başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını ve nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Peki, Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak? Detaylar haberimizde…

MEB MAZERETE BAĞLI ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mazerete bağlı yer değişikliği talebinde bulunan ve tercih ettiği eğitim kurumlarına ataması yapılamayan öğretmenler için yeni bir başvuru sürecinin başlayacağını duyurdu. Buna göre, bu öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak ve atamalar 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Öğretmen atamalarında değişiklik mi yapıldı? MEB açıkladı! Öğretmen (mazeret) atamaları nasıl yapılacak?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ataması gerçekleşen öğretmenlere hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığınca, mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan öğretmenlerin büyük oranda ataması yapılarak talepleri karşılandı. Tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarından birine ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin atamaları ise mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerine yapılacak; böylece alanlarında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına atamaları sağlanacak. Bu kapsamda mazerete bağlı yer değişikliği için tercih etmiş olduğu eğitim kurumlarına ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin 22-23 Ağustos tarihleri arasında sistem üzerinden başvuruları alınacak, atamalar ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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